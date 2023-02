Vietnamissa tuhansien huviloiden ja niiden asukkaiden kohtalo vaakalaudalla

Nguyen Manh Tri tarkastelee Hanoin ytimessä sijaitsevaa kotiaan, joka oli aikanaan hulppea huvila. Hän on rakastanut kotiaan lapsesta asti, mutta on nyt luopumassa huvilasta sen perustusten halkeillessa, katon rappeutuessa ja portaiden vääntyessä.

Tri, 47, asuttaa kolmea huonetta viiden perheen jakamassa talossa, joka on yksi kaupungin noin 1 200 huvilasta, jotka ovat vuonna 2022 julkaistulla suojeltujen kotien listalla. Suurin osa huviloista on lähes vuosisadan vanhoja ja rakennettu Ranskan siirtomaavallan aikana.

Suojelusta huolimatta näiden kotien ja niiden asukkaiden tulevaisuus on vaakalaudalla. Asukkailla on vaikeuksia löytää rahaa kotien ylläpitoon samalla, kun valtio pohtii, miten parhaiten säilyttää Vietnamin pääkaupungin rappeutuva kulttuuriperintö.

Noista ajoista talon ulkokuori on rappeutunut ja sen rakenne muuttanut muotoaan, kun perheet ovat rakentaneet väliaikaisia laajennuksia, joilla on yritetty saada hieman lisää tilaa, Tri kertoo uutistoimisto AFP:lle. Trin perhe on päättänyt muuttaa pois.