Nämä sanat olivat liikaa – selostajakonkari pihalle olympialaisista

Ballard on toiminut urheiluselostajana 1980-luvulta lähtien. Hän on ollut mukana lukuisissa olympiakisoissa.

Klippi levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa. Ballardin työnantajana toimiva Eurosport on sittemmin vahvistanut, että Ballard on asetettu sivuun selostajatiimistä. Tuotantoyhtiön mukaan syynä on lauantainen asiaton kommentointi.