Näin sotilaspoliisit valtaavat Pöllölaakson viholliselta – Puolustusvoimat järjesti näyttävän harjoituksen MTV:n vanhoissa tiloissa

Käynnissä on Kaartin jääkärirykmentin johtama paikallispuolustusharjoitus MTV:n vanhoissa tiloissa Ilmalassa. Paikalla on sekä Kaartin jääkärirykmentin että Merisotakoulun ja Rannikkoprikaatin sotilaspoliisijoukkoja.

Mukana Pöllölaakson harjoituksissa on lähes 200 henkilöä: suurin osa varusmiehiä, joitakin reserviläisiä ja loput henkilökuntaa. Tämä harjoitus on osa suurempaa paikallispuolustusharjoitusten rypästä, sillä eri puolilla Suomea järjestettyihin paikallispuolustusharjoituksiin on osallistunut kaikkiaan yli 6 000 henkilöä, joista noin 2 200 on ollut varusmiehiä.