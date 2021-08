Video: Tältä näytti Suomen saariston "piritehtaassa" – uuden huumeliigan epäillään valmistaneen amfetamiinia öljystä

Tämä epäillyistä tiedetään

Viranomaiset uskovat, että toimintaa johdettiin Espanjasta käsin. Pääepäiltynä on Espanjassa toiminut suomalainen mies. Rikoksista epäiltyinä on myös joukko muita suomalaisia ja ulkomaisia henkilöitä. Kaikkiaan heitä on yli 15, ja heistä osa on vangittuna.