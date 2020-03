Video paljastaa taistelun elämästä ja kuolemasta italialaisella teho-osastolla – HUS:in ylilääkärin arvio: Tehohoitoa tarvitaan pian myös Suomessa

– Kyllä me odotetaan, että meillä mennään samaan tahtiin kuin muilla, mutta me tullaan pohjolan perällä pikkuisen hitaammin kuin muut (maat), Järvinen kertoo MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Italian järjestelmä äärimmillään

Koronaviruksen myötä tilanne on muuttunut nopeasti Euroopassa. Pahiten koronavirus on iskenyt Italiaan. Tähän mennessä Italiassa yli 10 000 ihmistä on sairastunut tautiin ja koronaviruksen kynsissä on kuollut yli 630 ihmistä.