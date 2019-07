Video leviää: Valkeakosken ampujalla oli päällään luotiliivin näköinen vaatekappale – poliisi katkoo huhuilta siivet: "Näyttää hyvin samalta, mutta sillä on ihan eri tarkoitus"

Poliisi otti tiistai-iltana kiinni kolme henkilöä, joista kaksi on vapautettu.

Poliisin mukaan romanitaustainen 21-vuotias mies on myöntänyt ampumisen. Tilanteessa loukkaantunut uhri sai vakavampia vammoja ja hänen tiedetään olevan edelleen tehohoidossa.

– Ei ole kysymys mistään suuremmasta sodasta. Kyseessä on pikaistuksissa tehty typerä teko, Nieminen kertoo.

Video pidätystilanteesta leviää netissä

Erikoinen yksityiskohta videossa on se, että epäillyllä on päällään liivi, jonka osa katsojista on mieltänyt luotiliivin näköiseksi.