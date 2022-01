Anna Anka kohautti laukomalla hätkähdyttäviä mielipiteitä Ruotsin miljonääriäideissä – katuu yhtä asiaa ohjelmassa: "Se oli katastrofi"

MTV Uutiset julkaisee vuodenvaihteessa luetuimpia juttuja. Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran 30.7.2021.

Pari tutustui vuosituhannen vaihteessa, kun Anna toimi laulajan personal trainerina. Parilla on vuonna 2005 syntynyt poika Ethan, joka asuu isänsä kanssa. Lisäksi hänellä on tytär aiemmasta liitostaan Lou Yeagerin kanssa.

Michael Germana/Everett Collection/All Over Press

– On epäreilua, etteivät ruotsalaiset saaneet nähdä todellista persoonaani ja sitä, kuka todella olen. Televisiossa minusta luotiin kuva, joka ei vastaa todellisuutta, hän sanoo ruotsalaislehti Aftonbladetin haastattelussa.

Anka, 50, on nykyisin naimisissa 29-vuotiaan David Johanssonin kanssa, ja kertoo auttavansa haavoittuvaisessa asemassa olevia naisia ja lapsia.

– Minulla on lapseni, ja kaikilla hänen sisaruksillaan on lapsia, joten meillä on kuitenkin paljon lapsia ympärillämme.