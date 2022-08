Mustasukkaisuus varjosti Eva Longorian aiempia avioliittoja – kertoo, miksi nykyinen suhde José Bastónin kanssa toimii

Longoria on ollut naimisissa kolme kertaa. Hän avioitui ensimmäisen aviomiehensä, näyttelijä Tyler Christopherin kanssa vuonna 2002, mutta liitto päättyi eroon vuonna 2004.

Nykyisin Longoria on naimisissa liikemies José Bastónin, 54, kanssa. Pari avioitui vuonna 2016, ja heillä on yksi yhteinen lapsi.

Longoria kertoi, että hänen lähestymistapansa rakkauteen ja avioliittoon on kehittynyt sen jälkeen, kun hän avioitui nykyisen puolisonsa Bastónin kanssa. Näytteljän mukaan iällä on ollut suuri vaikutus parin avioliittoon. He löysivät toisensa Longorian ollessa neljissäkymmenissä ja Bastónin viisissäkymmenissä.