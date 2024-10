VG: Norjalaisvanhuksilta huijattiin rahaa – Suomessa pidätetty 20 ihmistä

Tapauksen vuoksi Suomessa pidätettiin touko–kesäkuussa 20 ihmistä, minkä jälkeen Norjassa on pidätetty 5 ihmistä lisää. Osa Suomessa pidätetyistä on Norjan poliisin mukaan norjalaisia.

Norjan poliisilla ei ole tarkkaa käsitystä siitä, kuinka monta uhria verkoston rikoksilla on. Suomen viranomaisten mukaan kesän puoliväliin mennessä vanhuksilta oli huijattu yhteensä noin miljoona euroa.

Huijarit olivat esiintyneet puheluissa pankkien tai poliisin työntekijöinä. He olivat urkkineet uhreiltaan esimerkiksi pankkitunnuksia ja salasanoja, minkä jälkeen he olivat tyhjentäneet uhrien tilit. Toiminta on jatkunut myös ensimmäisten pidätysten jälkeen.