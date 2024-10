Kymmenettuhannet suomalaiset saivat poliisilta varoitusviestin – löytyvät rikollisten soittolistalta

Kymmenettuhannet suomalaiset eri puolilla Suomea ovat saaneet poliisilta tekstiviestin, jossa varoitetaan rikollisten mahdollisesti yrittävän soittaa heille. Varoitusviesti on lähetetty henkilöille, jotka löytyvät poliisin haltuunsa saamilta soittolistoilta, kertoo STT:lle rikoskomisario Janne Kyllönen . Kyllösen mukaan listoilta löytyy kymmeniä tuhansia suomalaisten henkilöiden nimiä ja puhelinnumeroita. – Osa näistä soittolistoista sisältää myös syntymäajan, mutta henkilötunnusta ei ole näissä soittolistoissa ollut. Kyllönen sanoo, että rikolliset ovat yrittäneet tavoitella listoilta löytyviä ihmisiä nimenomaan puhelimitse. – Tässä rikoskokonaisuudessa tekotapa on, että ihmisille soitetaan ja ihmiset saadaan näiden rikollisten toimesta siinä soittotilanteessa luovuttamaan omat verkkopankkitunnuksensa ja jopa hyväksymään verkkopankkien sovelluksilla rikollisten aikaansaamia tilisiirtoja, Kyllönen sanoo. Hänen mukaansa kyseisessä rikoskokonaisuudessa on onnistuttu huijaamaan ihmisiltä jo miljoonia.

"Jos ihmiset muistaisivat yhden asian"

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun poliisi varoittaa ihmisiä mahdollisesta rikoksen uhasta tekstiviestillä. Kyllösen mukaan vastaavanlainen varoituskampanja on toteutettu ainakin kerran aiemmin.



– Poliisi tietenkin pyrkii kaikin tavoin tavoittamaan ihmisiä, jotka voivat joutua tällaisten rikollisten toimien kohteeksi.



Hän ei kuitenkaan lähde arvioimaan, ryhdytäänkö tekstiviestivaroituksia lähettämään jatkossakin.



– Ehkä ei voi yleistää, että tästä on tulossa tapaa, mutta juuri tässä tutkinnassa on haluttu tehdä näin.



Kyllösen mukaan viestillä halutaan muistuttaa ja korostaa, että poliisi tai pankit eivät kysy puhelimessa verkkopankkitunnuksia.



– Jos ihmiset muistaisivat sen yhden asian, niin tällainen toiminta ei onnistuisi.



Jos on vahingossa luovuttanut omat pankkitunnuksensa, on asiasta ilmoitettava välittömästi omaan pankkiin. Pankki- tai luottokortit tulee sulkea, jos niiden tiedot ovat joutuneet vääriin käsiin.



Poliisi muistuttaa, että asiasta kannattaa tehdä myös rikosilmoitus joko verkossa tai käymällä poliisiasemalla. Mahdollisuudet omaisuuden takaisin saamisesta ovat pienet, mutta rikosilmoitus kannattaa siitä huolimatta tehdä.