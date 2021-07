Merivartiostolta ukkosvaroitus: Veneilijöiden kannattaa pysyä maissa läntisillä merialueilla

– Huomio veneilijät! Merenkurkkua ja Ahvenanmaata lähestyvät voimakkaat ukkosrintamat. Merivartiosto suosittelee pysymään maissa, kunnes rintama on mennyt ohi, merivartioston tviitissä sanottiin aamulla.

– Keskituulennopeus on sunnuntaiaamuna aika lähellä 11:tä metriä sekunnissa pohjoisella Itämerellä. Se kannattaa pitää mielessä, Parviainen toteaa.

– Ukkoskuuroihin voi aina liittyä voimakkaita puuskia. On mahdollista, että puuskissa tuuli yltyy 15 metriin sekunnissa.

Epävakainen sää jatkuu maan pohjoisosissa

Ilmatieteen laitoksen mukaan sade- ja ukkoskuurot liikkuvat huomenna rannikolta maan pohjoisosiin. Kainuussa ja Lapissa on odotettavissa epävakaista säätä ainakin maanantaihin saakka.

– Maanantaina ukkoskuuroja on enää pohjoisimmassa Lapissa. Tiistaina epävakainen alue on väistynyt, ja koko maassa on silloin poutainen sekä lämmin päivä, Parviainen sanoo.