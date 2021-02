Verve haluaa ostaa Vastaamon liiketoiminnan, vaikka mainehaitta on ilmeinen – miksi? Entä siirtyvätkö velat uudelle omistajalle? Näin vastaa toimitusjohtaja

Psykoterapiakeskus Vastaamo tiedotti tänään verkkosivuillaan, että yritys on haettu konkurssiin, kun Asianajotoimisto Fennon selvitysmies Lassi Nyyssönen on saattanut konkurssihakemuksen vireille Helsingin käräjäoikeuteen tänään.

– Meitä kiinnostaa toiminta, jota on tehty Vastaamon sisällä – eli se arvokas terapiatyö, jota he ovat tehneet.

– Julkisuudessa on tullut ehkä liiankin synkkä kuva siitä toiminnasta, mitä se on ollut. Perustoiminta, mitä he ovat tehneet on ollut hyvää ja arvokasta, siellä on hyvä henkilöstö, Ronkainen perustelee.