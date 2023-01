Veritestausyhtiö Theranosin perustaja Elizabeth Holmes yritti paeta Meksikoon

– Mutta on vaikeaa tietää varmaksi, mitä hän olisi tehnyt, jos valtiovalta ei olisi puuttunut tähän, syyttäjät sanovat.

Sekä CNN että BBC on pyytänyt Holmesin asianajajalta kommenttia pakoväitteisiin liittyen.

"Holmesin on tullut aika vastata rikoksista"

Holmes itse on kiistänyt syytteet ja valittanut päätöksestä. Hän on myös pyytänyt tuomarilta, että saisi elää vapaudessa vielä huhtikuun jälkeenkin sillä aikaa, kun hänen valituksensa on kuultavana liittovaltion tuomioistuimessa. Valitusprosessi voi viedä vuoden.