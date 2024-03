Venezuelan Maduro ilmoitti asettuvansa ehdolle kolmannelle presidenttikaudelle: Samaan aikaan maan talous ajautunut rapakuntoon

Jos Maduro valitaan kolmannelle kaudelle, hän olisi sen päättyessä johtanut Venezuelaa 18 vuotta. Venezuelan talous on vuosia ollut erittäin huonossa kunnossa ja seitsemän miljoonaa ihmistä on lähtenyt maasta, jonka bruttokansatuote on laskenut 80 prosenttia vuosikymmenessä.