Venezuelan ja Kolumbian rajalla mitellään musiikin avulla – molemmilla puolilla järjestetään keskenään kilpaileva konsertti

Brittimiljardööri Richard Branson on järjestämässä perjantaina Kolumbian puolella Cucutan rajakaupungissa suurta hyväntekeväisyyskonserttia, jolla hän haluaa vauhdittaa hätäavun pääsyä Venezuelaan.

Yhdysvallat on toimittanut kymmenien tonnien edestä elintarvikkeita ja hygieniatuotteita Cucutaan odottamaan pääsyä rajan yli. Venezuelan presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt ottamasta apua vastaan, sillä hänen mielestään avustusoperaatio on ensiaskel Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelaan.