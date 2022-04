Putinin sotaa tukeneesta olympiavoittajasta aloitetaan tutkinta

TASS/All Over Press

– FINA on tietoinen, että Rylov kisasi Venäjällä. Liitto on käynnistänyt sisäisen tutkinnan, jonka tarkoituksena on selvittää onko sen asettamia sanktioita tai sääntöjä rikottu, kertoo lajiliitto tiedotteessaan.