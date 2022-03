Venäläistähti Natalia Neprjajeva kertoo, millaista palautetta ulkomaalaiset ovat lähettäneet

Neprjajeva voitti kuluneella kaudella maastohiihdon naisten maailmancupin kokonaiskilpailun, vaikkei päässyt osallistumaan päätöskilpailuihin Norjan Drammenilla ja Holmenkollenilla sekä Ruotsin Falunissa. Sivussa olo johtui siitä, että Kansainvälinen hiihtoliitto FIS sulki venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat loppukauden ajaksi kilpailuistaan sen jälkeen kun Venäjä oli hyökännyt sotilaallisesti Ukrainaan.

– Voisi sanoa, että minulta riistettiin ilo. On yksi asia, kun hiihtää kaikki kilpailut ja sinut palkitaan palkintokorokkeella, jossa cup luovutetaan. Toinen asia on, kun istut sohvallasi katsomassa FIS:n aikatauluja, näet, miten kilpailijat hiihtävät ja ajattelet: "Okei, cup on minun." Kaikki on erilaista, Neprjajeva sanoi venäläissivusto Sport24:n haastattelussa.

Neprjajeva kertoi olleensa tyytyväinen cupin voittoon, mutta hänen mukaansa ilmassa ei ollut "sitä suurta iloa, jota olisi pitänyt olla".

"Monet ulkomaalaiset fanit tukevat meitä"

Vaille empatiaa Neprjajeva ei ole kertomansa perusteella kuitenkaan jäänyt. Sport24 uteli Neprjajevalta, saako hän tukea ulkomaalaisilta vai onko palaute enemmän negatiivista.

– Monet ulkomaalaiset fanit tukevat meitä – he kirjoittavat, että he odottavat meitä takaisin, että he rakastavat meitä ja uskovat meihin, että me olemme parhaita. Kaikesta huolimatta monet ulkomaalaiset kirjoittavat lämpimiä sanoja, Neprjajeva sanoi.