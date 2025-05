Venäläistähdeltä avoin tunnustus dopingtesteistä

Tennistähti Daniil Medvedev tunnustaa olleensa kahdesti dopingtestaajien tavoittamattomissa.

Medvedevin taival Ranskan avoimissa päättyi heti avauskierrokselle, kun entinen maailmanlistan ykkönen hävisi viisieräisen kamppailun Cameron Norrielle.

Kaksi ensimmäistä erää hävinnyt Medvedev teki komean nousun ja johti viidettä erää jo pelein 5–3, mutta Norrie vei neljä peliä peräkkäin ja rynni voittoon.

– En pystynyt syöttämään ottelua itselleni. Se oli tiukka ottelu. Mahtava taistelu. Olen pettynyt, kun hävisin. Hän pelasi hyvin, ja minä en pelannut tarpeeksi hyvin. Siksi hävisin, Medevedev ruoti Ubitennis-sivuston mukaan.

– Häviö oli pettymys, mutta minulla on vielä kymmenen turnausta edessä tänä vuonna, ehkä 12. Täytyy yrittää pelata hyvin niissä.

Parhaimmillaan maailmanlistan ykkösenä vuonna 2022 ollut Medvedev on valahtanut rankingissa kärkikymmenikön ulkopuolelle sijalle 11.

Medvedeviltä kysyttiin lehdistötilaisuudessa myös dopingtestaamisesta ja kilpailun ulkopuolisten testien ajankohdista. Tenniksessä on viime vuosina langetettu kilpailukieltoja pelaajille, jotka eivät ole olleet testattavissa ennakolta ilmoitetussa paikassa ilmoitettuun aikaan.

Vuonna 2022 Ruotsin Mikael Ymer sai 18 kuukauden kilpailukiellon, kun hän ei ollut testaajien tavoitettavissa ennalta ilmoittamassaan paikassa kolmesti vuoden aikana. Kuluvan vuoden tammikuussa yhdysvaltalainen Jenson Brooksby sai samanlaisesta rikkeestä 13 kuukauden pannan.

Urheilijoiden tulee ilmoittaa jokaiselle päivällä olinpaikka, jossa he ovat testattavissa ennalta ilmoitettuna aikana tunnin ajan. Kolmesti testaajien tavoittamattomissa ilmoitettuna ajankohtana oleva urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen.

Testejä voidaan kuitenkin tehdä missä tahansa.

– Minusta on hankala tietää ajankohtaa illalla, voiko mennä illalliselle vai ei, joten yleensä laitan ajan aamulle, Medvedev sanoi.

– Jos harjoittelee aikaisin, lähtee hotellilta vaikka kello kahdeksan, yleensä laitan ajaksi kello kuudesta seitsemään. Jos laittaa seitsemästä kahdeksaan, saa olla peloissaan, että he tulevat kahdeksalta, jolloin ei ehdi harjoituksiin.

Medvedev tunnusti, että myös hän on aikanaan ollut testaajien tavoittamattomissa ennalta ilmoitetussa paikassa. Venäläispelaaja kertoi missanneensa testin kahdesti.

- Ihmiset ihmettelevät, miten testin voi missata. No, yritä matkustaa 25 maassa vuodessa. Yritä olla unohtamatta sitä yhtä päivää, jolloin et olekaan Monacossa, vaan Pariisissa, ja vaihtaa se (testauspaikka). Se ei ole helppoa, mutta sellaista se on.