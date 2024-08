Supertähti kärähti dopingista ja selvisi ilman kilpailukieltoa – valmentaja vannoo: "Hän on läpeensä rehellinen"

"Hän on läpeensä rehellinen"

– Se on ok. Jokaisella on oikeus mielipiteeseensä. Tiedän että tämä on valtavan arka asia kaikille, valmentajille, pelaajille, faneille. Painotan että Jannik on ammattimaisin nuori mies, jonka kanssa olen työskennellyt. Hän on hyvä mies, hän on läpeensä rehellinen. Hän on tilanteen syytön uhri, Cahill sanoi.