"Venäläiset toteavat, että voihan paska" – Naton puolustussuunnitelmat siirtyvät paperilta käytäntöön

– Suunnitelmat ovat nyt hyviä, ja asevoimamme ovat kertoneet minulle, että Nato toimii nyt siten kuin me luulimme sen toimivan jo silloin, kun emme vielä olleet edes Naton jäseniä, Kallas sanoi toimittajille keskiviikkona.

Pärnun alueella sotaharjoitukseen tutustuneen Kallaksen mukaan suunnitelmat eivät kuitenkaan toteuta itse itseään, vaan niitä on tuettava sekä joukkojen ja varusteiden sijoittamisella sekä harjoittelulla.

– Siinä meillä on tietysti vielä tehtävää, mutta vuosi vuodelta tämä paranee, Kallas iloitsi.

Venäjälle viestimisen teho kyseenalaista

Viron puolustusvoimien johtamaan harjoitukseen, viroksi Kevadtormiin, osallistuu 14 000 henkilöä, joista 9 000 on virolaisia – heistä huomattava osa asevelvollisia ja reserviläisiä. Virolaisittain kyse on vuotuisesta pääsotaharjoituksesta ja palvelustaan päättävien varusmiesten niin kutsutusta loppusodasta. Nato-liittolaisia on mukana 14 maasta.