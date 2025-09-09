Venäläiset houkuttelevat ukrainalaisia härskillä keinolla – taivaalta satoi "rahaa"

Venäjä houkutteli ukrainalaisia yhteistyöhön venäläisjoukkojen kanssa – pudotti rahaa muistuttavia lentolehtisiä
Julkaistu 56 minuuttia sitten
Petri Tyynmaa

petri.tyynmaa@mtv.fi

Venäjä pudotti Ukrainan rahaa muistuttavia lentolehtisiä Tshernihivin kaupunkiin Pohjois-Ukrainassa, kertovat ukrainalaismediat.

Ukrainalaisia sadan hryvnian seteleitä muistuttavissa lentolehtisissä kehotettiin paikallisia asukkaita yhteistyöhön venäläisten joukkojen kanssa, paikallisen poliisin mukaan.

Lehtisissä pyydettiin jakamaan koordinaatteja ja auttamaan tulen suuntaamisessa Ukrainan asemiin. Sata hryvniaa vastaa noin kahta euroa.

Lentolehtiset löydettiin lauantaina 6. syyskuuta, ja poliisin mukaan ne pudotettiin kaupunkiin drooneilla.

Historiallinen Tshernihivin kaupunki sijaitsee vajaan sadan kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän välisestä rajasta.

