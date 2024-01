Venäjä iski New Yorkiin Itä-Ukrainassa – useita haavoittui

New Yorkin kaupungin perustivat alueelle Katariina Suuren aikoina asettuneet mennoniittakristityt. Tarkkaan ei ole tiedossa, miksi kaupunki nimettiin New Yorkiksi. Neuvostohallinnon aikana kaupungin nimi oli Novgorodske, mutta nimi muutettiin takaisin New Yorkiksi Ukrainan parlamentin päätöksellä vuonna 2021.