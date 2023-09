Venäläinen olympiavoittaja pakotelistalle – julkaisi pöyhkeän vastineen

Nagorni on yksi neljästäkymmenestäkahdesta yksityishenkilöstä, jotka lisättiin listalle tuoreimmassa päivityksessä. Listalla olevien henkilöiden varat jäädytetään, eikä heillä ole oikeutta olla yhteydessä kanadalaisiin.

Tokion olympialaisissa joukkuekultaa voittanut ja henkilökohtaisissa lajeissa kaksi pronssia ottanut Nagorni on myös kolminkertainen maailmanmestari ja joukkuehopeamitalisti Rion olympialaisista 2016. Hänet on jo aiemmin listattu Ukrainan parlamentin pakotelistalle Venäjän hyökkäyssodan tukemisesta.

– Ja sanon yhden asian: älkää uskoko provokaatioihin, me olemme tällaisen yläpuolella. Totuus on puolellamme, Nagorni kirjoitti Venäjän uutistoimisto Tassin mukaan, kertoi Inside The Games.