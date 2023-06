MM-kisoissa Venäjä-skandaali – mitalistit tutkinnan alaisena

UkrSportBase on nyt julkaissut videoita, joissa syytetään kahdeksaa venäläisurheilijaa ja yhtä valmentajaa Venäjää tukevien somejulkaisujen tykkäämisestä. Julkaisuissa on videoiden mukaan käytetty Venäjän sotasymbolia Z:aa. World Taekwondo on nyt aloittanut tapauksesta tutkinnan.