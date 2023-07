Venäjän turvallisuuspalvelu kertoo estäneensä kahden mediakasvon salamurhayritykset – väittää Ukrainan palkanneen uusnatseja asialle

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ilmoittaa estäneensä kahden mediakasvon salamurhat. Ukrainan viranomaiset eivät ole kommentoineet asiaa. Murhayrityksen kohteet olivat FSB:n mukaan Margarita Simonjan , yksi Venäjän valtiontelevision tunnetuista kasvoista, ja Ksenia Sobtshak , Kremliä usein kritisoiva toimittaja. FSB ilmoitti pidättäneensä uusnatsiryhmän jäseniä. FSB väittää Ukrainan salaisen palvelun palkanneen nämä tappamaan naiset. Uutistoimisto AFP ei pystynyt itsenäisesti vahvistamaan väitteitä. Ukrainan viranomaiset eivät ole kommentoineet asiaa. FSB julkaisi kuvamateriaalia useiden epäiltyjen pidättämisestä. Turvallisuuspalvelu väitti takavarikoineensa aseita ja natsismia käsitteleviä kirjoja. Toinen väitetyn murhasuunnitelman kohteista kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa. – Jos tämä kaikki on totta, kiitos kaikille mukana oleville heidän työstään, Ksenia Sobtshak sanoi Telegramissa. – Jos ei, ja jos tarkoituksena oli vain yhdistää nimeni Simonjaniin, tämä on ainoastaan ilkeää, hän lisäsi.

Viranomaisia arvosteleva mediapersoona

Sobtshak on suosittu mediapersoona, joka oli myös Venäjän presidentin Vladimir Putinin vastaehdokkaana vuoden 2018 presidentinvaaleissa. Sobtshakin ehdokkuutta kuitenkin epäiltiin Kremlin kanssa sovituksi tempuksi presidentinvaalien demokraattisen imagon kohentamiseksi.



Sobtshakin suosittu Youtube-kanava arvostelee usein viranomaisia. Hän on lähtenyt Venäjältä useita kertoja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan.



Sobtshakin edesmennyt isä, Pietarin entinen pormestari Anatoli Sobtshak, oli Putinin läheinen kumppani Pietarissa.



Margarita Simonjan puolestaan on Venäjän valtiollisen televisiokanavan Russia Todayn päätoimittaja.