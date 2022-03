Anonymous kannustaa täyttämään Venäjän-lähetystön sähköpostin roskalla – syynä lähestystön Suomen venäläisille lähettämä viesti

Nyt Venäjälle sodan julistanut Anonymous on ohjeistanut ihmisiä täyttämään Venäjän Suomen suurlähetystön sähköpostin roskalla.

– Spammatkaa heidän sähköpostinsa. He pyytävät Suomessa asuvia venäläisiä vasikoimaan suomalaisista, jotka sanovat jotain pahaa venäläisistä, Anonymous kirjoittaa Twitterissä .

Hakkerien yhteenliittymää Anonymousia seuraa Twitterissä liki 300 000 käyttäjää. Spammiohjeista on tykännyt yli 2 200 käyttäjää.

"Luonnollista, että Kreml tarttuu tällaiseen"

Viesti huolestutti kansanedustajia, sillä Venäjä on perustellut hyökkäystään Ukrainaan maan venäläisen väestönosan väitetyllä sorrolla.

– On luonnollista, että Kreml tarttuu tällaiseen, kun eri maissa on tullut ilmi kiistattomia ylilyöntejä, kun esimerkiksi venäjänkielisiä opiskelijoita on heitetty ulos oppilaitoksista, Lassila sanoi STT:lle.