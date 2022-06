Venäjän puolustusministeri Shoigu: Maayhteys Krimille on avattu – Zelenskyi kertoi uudesta "kiduttajien kirjasta"

Krim on ollut venäläisjoukkojen hallussa vuodesta 2014.

Venäläisjoukkojen saarto Mustallamerellä on herättänyt pelkoja maailmanlaajuisesta ruokakriisistä. Ukrainassa on jumissa arvioiden mukaan noin 20–25 miljoonaa tonnia viljaa, jota ei voida kuljettaa pois maasta. Ukraina on syyttänyt venäläisjoukkojen varastavan ukrainalaista viljaa ja myyvän sitä eteenpäin.