Kuvituskuva. AFP:n analyysi pohjautuu Ukrainan ilmavoimien julkaisemiin tietoihin.STELLA Pictures / ddp
Lennokki-iskut vähenivät elokuussa 34 prosenttia heinäkuuhun verrattuna.

Venäjän pitkän kantaman lennokki-iskut Ukrainaan vähenivät huomattavasti elokuussa, selviää uutistoimisto AFP:n analyysistä. Lennokki-iskut vähenivät elokuussa 34 prosenttia heinäkuuhun verrattuna.

Heinäkuussa Venäjä teki lennokki-iskuja ennätyksellisen määrän.

Vaikka Venäjän lennokki-iskujen määrä laski viime kuussa, se teki 28. elokuuta yhden sodan suurimmista lennokki- ja ohjusiskuista Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa kuoli 25 ihmistä.

AFP:n analyysi pohjautuu Ukrainan ilmavoimien julkaisemiin tietoihin.
 

