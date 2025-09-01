Lennokki-iskut vähenivät elokuussa 34 prosenttia heinäkuuhun verrattuna.
Venäjän pitkän kantaman lennokki-iskut Ukrainaan vähenivät huomattavasti elokuussa, selviää uutistoimisto AFP:n analyysistä. Lennokki-iskut vähenivät elokuussa 34 prosenttia heinäkuuhun verrattuna.
Heinäkuussa Venäjä teki lennokki-iskuja ennätyksellisen määrän.
Vaikka Venäjän lennokki-iskujen määrä laski viime kuussa, se teki 28. elokuuta yhden sodan suurimmista lennokki- ja ohjusiskuista Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskussa kuoli 25 ihmistä.
AFP:n analyysi pohjautuu Ukrainan ilmavoimien julkaisemiin tietoihin.