– Minulla on ollut tunne, että suomalaiset ovat kuin hylättyjä ihmisiä, jotka jatkuvasti yrittävät tavalla tai toisella kiinnittää huomiota itseensä.

– Unelma Venäjän imperiumista sykkii lujana suomalaisten kalastajien sydämissä. Autamme suomalaisia kalastajia, jos he toimivat hullusti, Solovjov jatkoi.

Ukrainan sisäministerin ex-neuvonantajan Anton Gerashtshenkon alla olevaan X-julkaisuun on upotettu Solovjovin puheenvuoro. Video on tekstitetty englanniksi. MTV Uutiset on tarkistanut käännöksen oikeellisuuden.