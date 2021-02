Venäjän oikeusjärjestelmä joustaa eliitin intressien mukaan, sanoo emeritusprofessori – "Todisteiksi löydetään mitä tahansa, runoudentutkija sai tuomion huumekaupasta"

Venäjän oikeusjärjestelmä poikkeaa Suomen poikkeusjärjestelmästä, mutta kehitystä positiiviseen suuntaan on viimeaikaisista tapahtumista huolimatta nähty.

– Venäjällä on monta eri todellisuutta. Siellä on myös ihan se arkitodellisuus, jota suurin osa ihmisistä elää. Niiltä osin Venäjän oikeusjärjestelmä on kehittynyt positiiviseen suuntaan, kertoo emeritusprofessori Markku Kivinen MTV Uutisille.