Navalnyi joutumassa oikeuden eteen uudestaan huomenna – "Valtakoneisto ajaa höyryjyrällä hänen ylitseen, mutta tappaminen olisi liian läpinäkyvää"

Syynä oli Venäjän rikosseuraamusviraston väite, jonka mukaan Navalnyi on toistuvasti rikkonut ehdollisen tuomionsa ehtoja.

– Naurettavaa puhua ehdollisen ehtojen rikkomisesta, koska syynä siihen, ettei hän pääse ilmoittautumaan poliisiasemalla on, että hänet yritettiin murhata, Kniivilä sanoi Viiden jälkeen -lähetyksessä.

Tukijat peloteltu hiljaiseksi

Navalnyi on joutumassa oikeuden eteen jälleen huomenna. Asianajajan mukaan oikeudenkäynnissä on kyse syytteistä, joiden mukaan Navalnyi on häpäissyt sotaveteraanin. Syyte liittyy Navalnyin Twitterissä julkaisemaan videoon.