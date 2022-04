Venäjän kaasuhanojen sulku olisi Suomen teollisuudelle kohtalokasta – talveksi tarvitaan uusia lähteitä

Torstaina kerrottiin, että monet suurista eurooppalaisista venäläisen maakaasun ostajista ovat taipumassa Venäjän vaatimukseen maksaa ruplissa. Yhtiöiden joukossa on saksalainen Uniper, jonka omistajiin kuuluu suomalainen Fortum. Fortumista yli puolet omistaa Suomen valtio.

Lämpiminä kuukausina voidaan korvata muulla

Vuoden lämpiminä kuukausina teollisuuden kaasuntarve voitaisiin korvata Balticconnector-kaasuputkesta saatavalla kaasulla. Balticconnector on Viron ja Suomen välinen meriputki.

Kaasuvirtaukset Euroopan sisällä vielä mysteeri

Huttusen mukaan on vielä epäselvää, mitä mahdollisia vaikutuksia sillä on, että Venäjä katkaisi kaasutoimitukset Puolaan. Tähän mennessä Suomella ja Baltialla on ollut yhteinen markkina ja kaasuverkko. Kuun alussa Puolan ja Liettuan välinen GIPL-kaasuputki otetaan käyttöön, joten alueellinen verkko yhdistyy Keski-Euroopan verkkoon.