Venäjän ja Naton välisen konfliktin riski Itämerellä kasvoi – merenkulkuneuvos tietää tehokkaan tavan toimia

Merenkulkuneuvoksen mukaan sotilaallisen ja diplomaattisen konfliktin riski Itämerellä on kohonnut, mutta varjolaivastoon puuttumiseen olisi sota-aluksia ja pakotteita tehokkaampikin keino.

Puolan asevoimat keskeytti eilen venäläisaluksen etenemisen Puolan ja Ruotsin välisen tiedonsiirtokaapelin läheisyydessä.

Aiemmin Viro kertoi yrittäneensä pysäyttää venäläistankkerin, joka ei kuitenkaan totellut pysäytyskäskyä.

Venäjä lähetti hävittäjiä tukemaan tankkeria ja rikkoi samalla Viron ilmatilaa. Venäjä on siis alkanut sotilaallisella läsnäololla tukemaan varjolaivastoaan.

– Tämä on selkeää venäläistä voimannäyttöä siitä, että heidän alueelleen liikennöiville aluksille ei tule aiheuttaa ongelmia kansainvälisillä vesillä ja talousvyöhykkeellä, sanoo merenkulkuneuvos Markku Mylly.

Mylly muistuttaa, että aluksilla on lainsäädännöllinen oikeus kulkea näillä vesillä.

Kyse on pääosin kansainvälisistä aluksista, jotka kuljettavat venäläistä öljyä. Valtioilla ei ole oikeutta pysäyttää aluksia edes omilla aluevesillään, ellei epäillä rikosta.

– Jos alus vain kulkee eteenpäin kohti määränpäätään, on aika vaikeaa todeta, että se tekisi jotain rikollista.

Laivaliikenne Venäjälle elintärkeää

Venäjälle varjolaivaston liikenne on hyvin tärkeää, koska sen talous ja sodan rahoittaminen on suurelta osin riippuvaista sitä kautta kulkevasta öljystä.

Ei ole siis ihme, että Venäjä on valmis puolustamaan laivojen liikennöintiä jopa sotilaallisella läsnäololla.

Vaikka varjolaivaston liikennöintiä saadaankin jonkin verran vähennettyä pakotteilla, se tuskin tulee riittämään.

– Aina löytyy yrittäjiä, aluksia ja varustamoita, jotka näkevät tässä mahdollisuuden.

Myllyn mielestä löytyisi tehokkaampikin keino.

– Suurempi merkitys olisi sillä, että pystyttäisiin vaikuttamaan niihin maihin, joihin öljyä viedään, suurimpina Kiina, Intia ja Turkki.

– Jos he eivät enää ostaisi sitä, sillä olisi suuri vaikutus.

Mikä teki Eagle S:n pysäytyksestä poikkeuksellisen, ja mitä vaikutuksia uusilla pakotteilla on varjolaivastoon ja Venäjän öljykauppaan? Katso Myllyn koko haastattelu videolta.

Konfliktin riski merkittävä

Merenkulkua seuraava Droxford Maritime kertoi viikonloppuna, että Venäjän laivaston alus olisi saattanut öljytankkerin kulkua Suomenlahdella.

Jos Venäjä alkaisi saattamaan aluksiaan, voisi siitä seurata monenlaisia ongelmia riippuen, kuinka pitkälle Venäjä niitä saattaisi.

– On suuri vaara, että syntyy konflikteja kansallisvaltioiden, Naton ja sota-alusten kanssa. Ja jos tämä eskaloituu, sillä voi olla vakavat seuraukset.

Tähystäjä tarkasteli horisontissa näkyvää rahtilaivaa ruotsalaisen HMS Carlskrona -aluksen komentosillalta osana Naton helmikuista operaatiota, jossa valvottiin merenalaista infrastruktuuria.AOP / JOHAN NILSSON

Myllyn mielestä Itämeren tilanteessa olisi syytä pitää jäitä hatussa.

– Tässä pitää kyllä olla nyt hyvin varovainen, Mylly sanoo.

Nato on jo asettanut aluksiaan turvaamaan Itämeren merenkulkua.

– Jos nyt Venäjäkin lisää omaa kalustoaan, suhteellisen pienellä vesialueella on runsaasti sotilaskalustoa. Ja aina kun kahden blokin aluksia on samalla alueella, on mahdollista, että syntyy konflikti, joka aiheuttaa suurempia ongelmia.