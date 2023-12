Venäjän hiihtotähdellä sydänongelmia

Venäjän hiihtoliiton puheenjohtaja Jelena Välbe kertoi Venäjän hiihtoliiton lähetyksessä, että Ustjugovilla on loppuvuodesta ollut ongelmia verenpaineen ja sydämen kanssa.

– Hänellä on riittävästi ruutia. Fanien on oltava kärsivällisiä eikä loukata Sergeitä typerillä kommenteillaan, Välbe latasi lausuttuaan, että Ustjugovista on kirjoitettu ikävästi.