Jelena Välbeltä kysyttiin Veronika Stepanovasta – Venäjän hiihtopomolta paljonpuhuva reaktio

Venäjän viestikultaan Pekingin talviolympialaisissa vienyt Stepanova ottaa aktiivisesti kantaa yhteiskunnallisiin asioihin sosiaalisessa mediassa ja mediassa. Sen lisäksi hänellä on oma kolumninsa Venäjän MatchTV:llä.

Välbe on aiemmin todennut, että Stepanova käyttää liikaa aikaa mediassa. Hän on huolissaan, että sillä olisi vaikutusta harjoitteluun sekä kilpailemiseen. Venäläislehti Sport24 kuulosteli Välbeltä, että mitä hän ajattelee siitä, kun Stepanova on tullut ajan myötä vain aktiivisemmaksi.