Venäjän vaalihuoneet aukesivat, ulkopuolista vaalitarkkailua ei ole – tulosta pidetään "rituaalinomaisena näytelmänä"

Entinen Moskovan suurlähettiläs Hannu Himanen kertoo MTV:n Uutisaamussa, että vaaleilla on lähinnä rituaalinomainen merkitys, jolla ilmaistaan Kremlin hallinnon olevan vahvasti vallassa.

Etyjin tarkkailijat jäivät pois

Valtapuolue Yhtenäisen Venäjän odotetaan duuman vaaleissa varmistavan itselleen kahden kolmasosan enemmistön 450 kansanedustajan paikasta, vaikka puolueen suosio on laskenut selvästi edellisistä vaaleista.

Vaalien alla todellisia opposition edustajia on estetty asettumasta ehdolle. Hallinnon vastustajia on myös vangittu ja ajettu maanpakoon.

– Etyjn tarkkailun organisoinnista vastaava demokratia- ja ihmisoikeustoimisto on ilmoittanut jo elokuun alussa, ettei se voi lähettää tarkkailijoita, koska Venäjä on asettanut niin tiukkoja rajoituksia. Venäjä perustelee rajoituksia koronatilanteella, mutta Etyjn tarkkailijaorganisaatio on tästä eri mieltä.