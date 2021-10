Venäjällä alkaa maanlaajuinen palkallinen koronantorjuntaloma

Loman aikana venäläisiä on kehotettu pidättäytymään matkustamasta, jotta maan koronatilanne ei pahenisi. Venäjällä koko pandemian ajalta tilastoiduista koronatartunnoista ja -kuolemista yli 10 prosenttia on todettu viimeisen kuukauden aikana.

Heikentyneeseen koronatilanteeseen on nähty syyksi maan matala rokotusaste. Vain noin kolmasosa venäläisistä on täysin rokotettuja. Presidentti Vladimir Putin on kehottanut kansalaisia rokottautumaan.