Jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan, mitä länsi voisi tehdä? Tällainen on äärimmäiseksi kuvailtu pakote, joka tekisi "markkinashokin"

Swift-shokki

– Se on ollut tapa osoittaa Venäjälle EU:n ja lännen suunnalta, että miten Venäjä on toiminut viimeisen kymmenen vuoden aikana, etenkin vuoden 2014 jälkeen, on väärin. Mutta jos katsotaan reaktiota Venäjällä, vaikka ehkä talouspakotteilla on ollut vaikutusta siihen, mikä on Venäjän pitkän aikavälin mahdollisuus tuottaa energiaa kustannustehokkaasti, kyllä ne on niin heikkoja, että Venäjällä ne on nähty lännen kyvyttömyytenä vaikuttaa Venäjään, professori Tynkkynen listaa.