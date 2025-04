CNN: Venäläisneuvottelija Yhdysvaltoihin ensimmäistä kertaa yli kolmeen vuoteen

Venäjä ja Yhdysvallat neuvottelevat maiden välisten suhteiden parantamisesta.

Venäjän valtiollisen sijoitusrahaston johtajan Kirill Dmitrijevin odotetaan saapuvan tällä viikolla Yhdysvaltoihin neuvottelemaan maiden välisten suhteiden parantamisesta. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN lähteisiinsä pohjaten.

Dmitrijevin on määrä tavata Washingtonissa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff.

Kyseessä olisi CNN:n mukaan ensimmäinen kerta, kun korkea-arvoinen venäläisvirkamies saapuu neuvotteluihin Washingtoniin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa vuoden 2022 helmikuussa.

CNN:n lähteen mukaan Yhdysvallat on poistanut Dmitrijevin väliaikaisesti pakotelistaltaan, jotta maan ulkoministeriö voi myöntää tälle viisumin Yhdysvaltoihin. Ulkoministeriö totesi CNN:lle, ettei se voi kommentoida yksilökohtaisia viisumiasioita, sillä viisumiasiakirjat ovat lain mukaan Yhdysvalloissa salattuja.

Dmitrijev: USA ja Venäjä neuvottelevat maametalleista

Dmitrijev on Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheinen neuvonantaja. Hän on ollut osa venäläisdelegaatiota, joka on neuvotellut Saudi-Arabiassa yhdysvaltalaisviranomaisten kanssa Ukrainan tilanteesta.

Venäläismedia Izvestijan haastattelussa Dmitrijev kertoi Yhdysvaltojen ja Venäjän aloittaneen neuvottelut harvinaisia maametalleja koskevasta yhteistyöstä Venäjällä. Asiasta raportoi englanniksi ainakin uutistoimisto Reuters maanantaina.

– Harvinaiset maametallit ovat tärkeä yhteistyöalue, ja tietysti olemme aloittaneet keskustelut erilaisista harvinaisista maametalleista ja (muista) projekteista Venäjällä, Dmitrijev kertoi Izvestijalle.

Yhdysvallat on hamuillut Trumpin johdolla myös Ukrainan luonnonvaroja.