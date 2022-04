Venäjä voi kohdistaa kybervaikuttamista terveydenhoitoon – pahimmassa tapauksessa voisi johtaa kuolemiin

– Periaatteessa kyllä. Samanaikaisesti sanoisin, että energia-ala on suojautunut hyvin.

– Pahimmillaan kyllä. Siihenkin pitää varautua, ja miettiä, mitkä ovat poliittiset vastatoimet siinä hetkessä. Toisaalta pyrin välttämään luomasta kyberpaniikkia. Ilman muuta uhkat ja riskit pitää tiedostaa ja niihin varautua, mutta samanaikaisesti Suomessa on varauduttu hyvin.

– Tässä hetkessä oikeastaan milloin vain. Viime viikolla alkoi ajankohtaiselonteon käsittely, joka käytännössä tulee viemään Suomen Nato-jäseneksi. Nyt on niitä hetkiä elämässä, jolloin Venäjän suunnalta saattaa olla odotettavissa melkein mitä vaan.

Jokaisen on siis syytä varautua?

– Ei ole syytä hyssytellä, mutta ei ole myöskään tarvetta panikoida. Uskon vahvasti siihen, että kun nyt avoimesti kerrotaan, että erilaista ikävää toimintaa – osin varmaan yllättävääkin – on Venäjän suunnalta tulossa, niin me pragmaattiset suomalaiset toteamme, että selvä: antaa tulla, kyllä me pärjäämme. Ja ihan varmasti pärjäämmekin.