Suomen takavuosien menestyslaji räpiköi aallonpohjassa: "Ei niin tyhmiä olla, ettei nähtäisi sitä"

Lontoon olympialaisissa vuonna 2012 suomalaisuimareita oli henkilökohtaisilla matkoilla mukana seitsemän, Riossa neljä vuotta myöhemmin kuusi ja Tokiossa vuonna 2021 viisi uimaria, joten trendi on ollut laskeva.

– Kyllähän se laskeva trendi on, ja totta kai tänne karsiutuminen on joka kerta kovempaa, (koska) ne tiputtavat urheilijamääriä.

– Ja sitten uinti vain on sellainen laji, että välein tulee uudet maailmanennätykset ja taso nousee, ja meidän täytyy vain pysyä siinä mukana, Karvonen kommentoi MTV Urheilulle.

Nyt 30-vuotias Mattsson on mitä todennäköisimmin viimeisissä olympialaisissaan. Hänen lisäkseen mukaan pääsi vain toinen rintauimari Ida Hulkko.

– Ihan se terävin kärki on tällä hetkellä kapeampi kuin on ollut. Nyt viimeisen vuoden puolentoista aikana on ollut paljon enemmän vuoropuhelua valmentajien kesken ja jaetaan tietoa, yritetään löytää ratkaisuja, taustoittaa Ida Hulkon valmentaja Jere Jännes.