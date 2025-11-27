Kahdeksan ihmistä on tuomittu elinkautiseen Kertshinsalmen sillan räjäyttämisestä.
Venäjä on tuominnut kahdeksan ihmistä elinkautiseen Krimin ja Venäjän välisen Kertshinsalmen sillan räjäyttämisestä lokakuussa 2022.
Asiasta kertoi Venäjän sotilastuomioistuin viestipalvelu Telegramissa.
Venäjän turvallisuuspalvelu FSB kertoi aiemmin, että tuomituista viisi on Venäjän kansalaisia ja kolme muuta ovat Ukrainan ja Armenian kansalaisia.
Räjäytyksen organisoi Ukrainan salainen palvelu, jonka mukaan räjähdyksellä haluttiin haitata Venäjän logistiikkaa. Räjähdyksessä kuoli viisi ihmistä.
Kertshinsalmen 19 kilometriä pitkä silta rakennettiin sen jälkeen, kun Venäjä liitti Krimin itseensä vuonna 2014.