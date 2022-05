Silminnäkijän tunnelmia Venäjä-mielisten autokulkueesta: "Kaikki on kuitenkin yhtä sekasortoa"

Kulkue lähti sunnuntaina aamupäivällä liikkeelle Porvoosta ja sen on määrä matkata kohti pääkaupunkiseutua. Kulkueen tarkkaa reittiä ei kerrottu julkisuuteen, koska kulkueeseen osallistuvia on uhkailtu sosiaalisessa mediassa.

Tapahtumassa paikalla ollut lähde kertoo, että jotkut ovat peruneet tulonsa. Hänenkin arvionsa mukaan paikalla on noin 20 autoa.

Lähde kuvailee, että tapahtuman osallistujista suurin osa on naisia ja lapsia ja paikalla on enemmän poliiseja kuin osallistujia. Tapahtuman järjestämisessä on ollut hankaluuksia.