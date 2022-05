"Minulla on haulikko" – Suomen Venäjä-mielisten ryhmässä keskustellaan aseiden tuomisesta autokulkueeseen

Helsingin Sanomat kertoi huhtikuun lopulla , että suomalais-venäläinen yhdistys Rufi suunnittelee pääkaupunkiseudun halki kulkevaa autokulkuetta ensi sunnuntaille, 8. toukokuuta. MTV Uutisten haastattelussa poliisi kertoi tänään, että kulkueen toteutuminen on epävarmaa.

Juttua varten haastateltiin venäläisnaista, jota kutsutaan tässä jutssa Mashaksi. Naisen nimi on muutettu turvallisuussyistä. Masha asuu Suomessa mutta vastustaa Putinia, Venäjää sekä Ukrainan sotaa.

– Halusin ottaa selvää siitä, milloin ja miten kulkue tapahtuu. Jos tällainen on estettävissä, on se minun velvollisuuteni, Masha kertoo.

Keskustelua ja uhkailua aseiden tuomisesta mukaan

Masha lähetti MTV Uutisille materiaalia ryhmästä, jossa suunnitellaan viikonloppuna järjestettävää Venäjä-mielistä kulkuetta. Puhe ja sen sisältö ryhmässä on vihamielistä emmekä suosittele videon sisältämien kuvakaappausten katsomista herkimmille.

Jäsenet lähettävät ryhmään kuvia muun muassa aseista. He uhkaavat tuovansa käsiaseita ja pesäpallomailoja kulkueeseen.

– Joo otetaan laillisia aseita. Minulla on haulikko, toinen keskustelija vastaa.

Ukrainalaisten solvausta, natseiksi haukkumista

– Minusta tuntuu, että ryhmä on varoittava esimerkki siitä, kuinka radikalisoitumista on jo tapahtumassa. Tällaisesta puheesta on tullut normaalia. Aika äärimmäistä menoa.