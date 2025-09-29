Venäjän mukaan iäkäs nainen ja 6-vuotias poika kuolivat Ukrainan tekemässä drooni-iskussa.

Venäläisviranomaiset sanovat, että kaksi ihmistä on kuollut Ukrainan drooni-iskun jälkeisessä tulipalossa Moskovan ulkopuolella.

Aluekuvernööri sanoo viestipalvelu Telegramissa, että Venäjän ilmapuolustus ampui viime yönä alas kymmeniä drooneja. Kuvernöörin mukaan yksityisessä kodissa syttyneessä tulipalossa kuoli 76-vuotias nainen ja 6-vuotias poika.

Asiaa ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Venäjä teki viikonloppuna useisiin ukrainalaiskaupunkeihin drooni-iskuja, joissa kuoli ainakin neljä ihmistä.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä hyökkäsi Ukrainaan sadoilla drooneilla ja kymmenillä ohjuksilla.

– Tämä vastenmielinen hyökkäys tuli samalla viikolla YK:n yleiskokouksen kanssa, ja juuri näin Venäjä ilmoittaa todellisen kantansa. Moskova haluaa jatkaa taistelua ja tappamista, ja se on ansainnut suurimman mahdollisen paineen maailmalta. Kreml jatkaa sodasta ja terrorista hyötymistä niin kauan kuin se saa tuloja energiakaupasta ja operoi varjolaivastoaan, Zelenskyi sanoi X:ssä.