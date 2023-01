Venäjä ja Ukraina ovat taistelleet rajusti pienen suolakaivoskaupungin herruudesta – miksi Soledarin merkitys on kokoaan suurempi?

Ukraina ei vielä ole myöntänyt menettäneensä Soledarin hallintaa, vaan on tänään kertonut edelleen vastustavansa Venäjän voimakasta hyökkäystä alueella. Ukrainan asevoimien alueellisen tiedottajan mukaan rajut taistelut ovat Soledarissa yhä käynnissä.

Maanpuolustuskorkeakoulun apulaisprofessori Antti Paronen toteaa Viiden jälkeen -ohjelmassa, että tilanteen todellista kuvaa on vaikea varmentaa täysin, sillä kumpikin osapuoli viestii asioista itselleen otollisemmin.

– Vaikuttaa siltä, että merkittävä osa Soledarista on venäläisten hallussa tai sitten siitä lopusta alueesta käydään vielä aktiivisesti taisteluita. Ukrainalaisille tämä tietysti on osaltaan myös informaatiokampanja, he pyrkivät viimeiseen saakka kiistämään tuon kaupungin menettämisen, jonka valtaaminen olisi venäläisille merkittävä.

Mutta miksi tämä noin 10 000 asukkaan pikkukaupunki on venäläisjoukoille niin tärkeä? Parosen mukaan Soledarin hallinnasta on taisteltu verisesti, mutta Venäjän pidemmän tähtäimen tavoitteena on hyvin luultavasti sodassa keskeiseksi muodostunut Soledarin lähellä sijaitseva Bahmutin alue.

– Näiden taisteluiden voittaminen on venäläisille jo lähestulkoon itsetarkoituksellista. On tässä kuitenkin myös taktinen syy ja se on se, että tällä kyseisellä Donetskin alueen linjalla sijaitsee enemmän tai vähemmän tällaisia ukrainalaisia linnoituskaupunkeja, joita saartamalla Venäjä pyrkii luomaan hyökkäyksen jatkamisen mahdollisuuksia syvemmälle Donbasin alueelle, Paronen toteaa.

Sodankäynnin kannalta siis Soledariakin merkittävämpi kaupunki on Bahmut, joka ei vielä ole venäläisten hallussa.

– Ukrainalaiset todennäköisesti käyvät siitä vielä huomattavasti tiukempia taisteluita kuin Soledarin alueesta, Paronen sanoo.

Soledarin taisteluita on kuvattu yksiksi Ukrainan sodan verisimmistä – mitä tiedetään kuolonuhrien määrästä ja minkälaista tuhoa alueella on voinut tehdä venäläisten pahamaineinen Wagnerin palkka-armeija? Katso MPKK:n Antti Parosen koko haastattelu artikkelin yllä olevalta videolta.