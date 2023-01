Venäjän sanoo joukkojensa saaneen Soledarin täysin hallintaansa – Ukrainan mukaan taistelu kaupungista jatkuu yhä

Ukraina ei ole myöntänyt menettäneensä Soledarin hallintaa vaan on tänään kertonut edelleen vastustavansa Venäjän voimakasta hyökkäystä alueella. Ukrainan asevoimien alueellisen tiedottajan mukaan rajut taistelut ovat Soledarissa yhä käynnissä.

Soledarin suolakaivoskaupungista on käyty verisiä taisteluja, vaikka kaupungin sotastrategista merkittävyyttä on kyseenalaistettu. Asiantuntijoiden mukaan strategisesti huomattavasti tärkeämpää olisi Soledarista noin 15 kilometrin päässä sijaitsevan Bahmutin valtaaminen.

Ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo tilannekatsauksessaan torstaina venäläisjoukkojen todennäköisesti vallanneen Soledarin.