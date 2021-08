Venäjä esitteli uusinta aseteknologiaansa – tutkija kertoo totuuden sotilaallisen pullistelun takana

Ajoitus on mielenkiintoinen, sillä samaan aikaan Kiovassa on ensimmäinen kansainvälinen Krim-foorumin huippukokous.

Lavikainen muistuttaa, että messujen tarkoitus on myös myydä esiteltyä kalustoa. Messut eivät kerro, missä kunnossa Venäjän kalusto on tai mitä kalustoa he tarkalleen käyttävät.