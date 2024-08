MTV Urheilun tiedot: Veikkausliigan huippulupaus siirtyy Serie A -seuraan

Puukko, 17, herätti kuluvan vuoden aikana kiinnostusta myös esimerkiksi Tanskan huippuseura FC Kööpenhaminassa ja Itävallan suurseura Sturm Grazissa. Hänen on kuitenkin määrä matkustaa ensi viikolla Italiaan.

Puukko on pelannut yhtensä 31 ottelua Veikkausliigassa. Hän on esiintynyt tällä kaudella 15 pelissä, joista avannut kymmenen. Puukko on pelannut Suomen alle 19-vuotiaiden maajoukkueessa viisi peliä ja tehnyt yhden maalin.