Veikkausliigan väriläiskä Moshtagh Yaghoubi palaa entiseen seuraansa

Suomen maajoukkueessakin pelanneen 27-vuotiaan lainasopimus kestää loppukauden. Yaghoubi pelasi SJK:ssa jo 2019, joten seura on pelaajalle tuttu.

– Tosi hyvillä fiiliksillä tulen takaisin. Vielä olen loukkaantuneena, että tässä menee pari viikkoa ennen kuin pääsen kentälle. Mutta on todella kiva tulla tänne laittamaan itseni kuntoon ja siitä peleihin. Haluan pistää itseni mahdollisimman hyvään kuntoon ja sitä kautta auttaa joukkuetta. Haluan saavuttaa jotain hienoa SJK:n kanssa, Yaghoubi sanoi.

SJK:n päävalmentaja Joaquin Gomez on Yaghoubille tuttu Helsingin IFK:sta viime kaudelta. Yaghoubi pelasi vahvan kauden HIFK:ssa, mutta siirtyi täksi kaudeksi AC Ouluun. Oululaisjoukkue on peräti neljäntenä ja matkalla ylempään loppusarjaan. SJK:lla on edessä suuri työ alemman loppusarjan välttämiseksi.